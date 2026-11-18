Гросси: в МАГАТЭ нет аналитиков, которые могут назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что Агентство не назовет виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в связи с техническим характером своего мандата и отсутствием полномочий для политического анализа.

«Мы не аналитики. Мы международный корпус аудиторов, инспекторов. Когда мы высказываемся о чем-либо, это должно быть что-то, что мы могли независимым способом проверить», — сказал он.

Также Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной возможность очередного прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения ремонта.

По его словам, в октябре МАГАТЭ оценило состояние 19 электроподстанций на украинской территории, имеющих решающее значение для обеспечения ядерной безопасности, и пришло к выводу о том, что с наступлением зимы существующие проблемы «станут еще более острыми», и электросеть «находится в худшем состоянии с начала конфликта».

Ранее постпред России обратился к генсеку МАГАТЭ по вопросу безопасности Запорожской АЭС.