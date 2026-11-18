Премьер Пашинян: у Армении нет решения по вступлению в НАТО

Армения не ставила перед собой задачу вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил премьер-министр страны на правительственном часе в парламенте 18 ноября, сообщают РИА Новости.

«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», — сказал Пашинян, объясняя причина неприсоединения Еревана к декларации саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

До этого Пашинян заявил, что через 20 лет он видит Армению членом ЕС.

11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В начале ноября Пашинян отметил, что Армения больше не заинтересована в ОДКБ.

Ранее министр экономики Армении отменил запланированный визит в Россию.