Песков предложил не гадать заранее о длительности встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что заранее гадать о длительности встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа не нужно.

Он подчеркнул, что главы государств пообщаются кратко.

«Ну, что гадать (сколько она продлится — ред.), мы завтра все сообщим», – сказал представитель Кремля.

18 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что двусторонняя встреча Трампа и Путина состоится после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что точное время двухсторонней встречи пока не определено.

По данным New York Post, основной темой станет разработка соглашения о контроле над ядерным оружием. При этом вопрос урегулирования украинского конфликта вряд ли будет затронут.

Ранее Хиллари Клинтон высказалась о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина.