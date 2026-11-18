Пока еще окончательной цифры будущего крупного обмена пленными между Россией и Украиной нет, однако речь идет более чем о тысячи солдатах. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, для Украины первостепенным приоритетом в грядущем обмене будут тяжелобольные, женщины и те, кто долго пребывает в плену.
«Обменные процессы должны происходить по прозрачным критериям. А относительно количества — окончательной цифры еще нет, но речь идет о 1000+ человек. Это мы сейчас согласовываем с российской стороной», — рассказал Лубинец.
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на переговорах 10-11 ноября в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что обмен пленными затронет тысячи человек. Второй спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной будет совершен в ближайшее время.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что большой обмен пленными сейчас готовится.
Ранее омбудсмен Украины оценил возможность гуманитарной миссии в Константиновке.