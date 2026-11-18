Омбудсмен Лубинец: в обмене пленными с Россией может быть более тысячи человек

Пока еще окончательной цифры будущего крупного обмена пленными между Россией и Украиной нет, однако речь идет более чем о тысячи солдатах. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, для Украины первостепенным приоритетом в грядущем обмене будут тяжелобольные, женщины и те, кто долго пребывает в плену.

«Обменные процессы должны происходить по прозрачным критериям. А относительно количества — окончательной цифры еще нет, но речь идет о 1000+ человек. Это мы сейчас согласовываем с российской стороной», — рассказал Лубинец.

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на переговорах 10-11 ноября в Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что обмен пленными затронет тысячи человек. Второй спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной будет совершен в ближайшее время.

16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что большой обмен пленными сейчас готовится.

Ранее омбудсмен Украины оценил возможность гуманитарной миссии в Константиновке.