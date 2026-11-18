Суд в Анкаре приговорил бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы в рамках дела о нарушениях при проведении 38-го съезда оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщила газета Hürriyet.

Журналисты уточнили, что решение вынес 26-й суд первой инстанции Анкары по уголовным делам. Имамоглу обвинили в фальсификациях при голосовании делегатов. Помимо лишения свободы, экс-мэру также запретили заниматься политической деятельностью.

В сентябре турецкий суд приговорил Имамоглу к двум годам и одному месяцу тюремного заключения. Решение принято по делу о сделанных в 2022 году высказываниях экс-мэра в адрес бывшего главы муниципалитета стамбульского района Тузла Шади Языджи.

В марте прошлого года суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применяла водометы и газ против демонстрантов.

Ранее бывший мэр Антальи признался, что дал взятку экс-мэру Стамбула.