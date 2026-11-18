Парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект о закрытии границы с РФ

Парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий предложение правительству страны закрыть погранпереходы на границе с Россией. Об этом сообщает гостелерадио ERR.

Документ призывает правительство закрыть все погранпереходы на границе с Россией. В голосовании приняли участие 39 депутатов: 37 поддержали инициативу, 2 выступили против, а 36 не голосовали.

Весной и осенью прошлого года аналогичные законопроекты уже вносились в парламент, но не были приняты.

До этого совет старейшин конгресса сето (малочисленный финно-угорский народ) обратился к премьер-министру Эстонии Кристену Михалу с требованием предоставить компенсации волости Сетомаа в случае закрытия сухопутной границы с Россией.

15 ноября министр иностранных дел республики Эстонии Маргус Цахкна сообщил о решении с 1 декабря закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее мэр Нарвы выступил против закрытия границы Эстонии с Россией.