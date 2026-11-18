Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, сообщает издание South China Morning Post.

По информации СМИ, переговоры состоялись в кулуарах саммита и длились около 30 минут.

«Это была первая личная встреча лидеров двух стран за семь лет, с тех пор как покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ в последний раз встречался с Путиным в 2019 году», — написала СМИ.

18-19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит АТЭС. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что лидеры стран-членов объединения обсудят меры по стимулированию роста за счет инноваций.

19 ноября на саммите должна состояться трехсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина. А после пленарного заседания планируется двусторонняя встреча Путина и Трампа, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее на Западе рассказали об опасениях союзников США от встречи Путина и Трампа.