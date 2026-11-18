CNN: Трамп в четверг проведет в Китае встречу с Путиным один на один

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет в Китае встречу с российским лидером Владимиром Путиным один на один. Об этом в соцсети X заявила журналистка CNN Кит Мейер.

«Президент Трамп проведет встречу один на один с Путиным в четверг в Китае, подтвердил американский чиновник», — сказано в сообщении корреспондента.

18 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что двусторонняя встреча Трампа и Путина состоится после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что точное время двухсторонней встречи пока не определено.

Кроме того, 19 ноября состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

По данным New York Post, основной темой станет разработка соглашения о контроле над ядерным оружием. При этом вопрос урегулирования украинского конфликта вряд ли будет затронут.

Ранее Хиллари Клинтон высказалась о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина.