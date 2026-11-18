«Полноценные переговоры» по урегулированию украинского кризиса начнутся только тогда, когда к ним будут привлечены органы государственной власти разных стран. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев.

«Я осторожно говорю, что это нельзя считать переговорами, а каким-нибудь диалогом, консультациями, потому что я считаю, что полноценные переговоры будут только тогда, когда к ним привлекутся официальные органы власти. В этом случае Государственный департамент. Так же, как и с нашей стороны, будут представлять профессиональные опытные дипломаты, так же, как и дипломаты со стороны европейской стороны», — отметил он.

Елисеев считает, что на данный момент в переговорах продолжается «разведка боем», и стороны пытаются «нащупать какие-то общие знаменатели». Однако, по его мнению, пока «никакого прогресса» нет.

До этого газета New York Times написала, что президент России Владимир Путин сомневается в том, что Европа хочет положить конец конфликту на Украине.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет понимания параметров и ориентиров по поводу продолжения трехсторонних переговоров по Украине.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что следующие переговоры по Украине состоятся скоро. Тогда же спецпосланниками президента США Джаред Кушнер заявил, что новый раунд переговоров планируется провести уже на следующей неделе.

Ранее Стубб предложил шесть направлений для переговоров по Украине.