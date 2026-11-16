Глава МИД России Сергей Лавров сравнил попытки Евросоюза выбрать переговорщиков по Украине с басней Ивана Крылова «Квартет». Такую аналогию он привел в интервью ТАСС.

По его словам, на участие в переговорах с Россией претендует целый ряд чиновников из Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, Евросовета и Еврокомиссии.

«Я не знаю, Иван Андреевич Крылов про квартет как-то писал. Посмотрим... Не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником», — сказал министр.

16 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии европейских стран в диалоге встанет тогда, когда российская сторона получит четкий сигнал, чего они хотят и что конструктивного и содержательного могут предложить для успеха урегулирования конфликта.

До этого сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Дублине утвердили группу переговорщиков для участия в экспертных контактах с Россией. По данным журналистов, в состав делегации войдут представители Совета ЕС, Еврокомиссии, Германии, Италии, Франции, Польши и Великобритании, которые участвовали в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Ранее Песков оценил кандидатуру фон дер Ляйен как переговорщика от Европы по Украине.