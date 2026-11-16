Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен провела закрытую встречу с послом Украины в Париже Вадимом Омельченко, на которой сказала ему, что не будет продолжать помогать Киеву в случае избрания лидером республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Аgence France-Presse (AFP).

По ее словам, состояние государственных финансов Франции не позволит в ближайшие месяцы оказывать денежную помощь украинской стороне.

Ле Пен заверила дипломата в том, что выполнит все обязательства, которые Париж взял на себя, в частности в отношении кредита в размере €90 млрд.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон осудил планы Ле Пен прекратить всю помощь Украине в случае победы на президентских выборах в стране в 2027 году.

По словам близких к Макрону источников, французский лидер считает, что такое решение может сыграть против интересов страны. Также Макрон уверен, что Ле Пен «была бы удивлена, увидев, что основная часть финансирования Украины поступает из Европы» и что «помощь Франции носит преимущественно оперативный характер».

Ранее Ле Пен допустила встречу с Зеленским из-за финансирования Украины.