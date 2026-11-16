Глава евродипломатии Кая Каллас предложила выкрасть у России информацию о российских солдатах-участниках спецоперации, чтобы ввести против них санкции. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Каллас рассказала, что сейчас продолжаются обсуждения того, войдет ли запрет на въезд в страны ЕС для участников СВО в новый пакет антироссийских санкций. По ее словам, у некоторых европейских стран «есть вопросы» по поводу реализации этой меры. Однако глава евродипломатии сказала, что Россия «хранит данные этих людей» и предположила, что получить их «довольно легко».

« Я полагаю, получить их довольно легко, учитывая, что сейчас все в цифровом формате. Так что, я думаю, мы сможем решить вопрос с реализацией . <...> Что касается способов получения данных. Сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке. Я не эксперт в технических тонкостях, но эксперты говорят, что получить данные довольно легко», — отметила она.

Еще в начале 2026 года Каллас сообщила, что ЕС намерен запретить въезд в Европу «сотням тысяч» участников спецоперации. В июне Каллас заявила, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников СВО в «черный список» ЕС.

В ноябре издание Euronews писало, что Украина передала властям ЕС данные о более чем о 500 тыс. российских солдатах, чтобы добиться запрета на их въезд в европейские страны.

Ранее в Европарламенте призвали прекратить выдачу «всего спектра виз» россиянам.