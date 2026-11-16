Глава евродипломатии Кая Каллас оправдала русофобию европейских стран тем, что они якобы «подвергались нападениям» со стороны России либо были «объектами угроз» со стороны Москвы. Свою позицию она высказала на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, сообщает Европейская служба внешних связей.

«Если задуматься, что означает фобия, то это страх перед чем-то. Учитывая действия России, понятно, что страны, которые подвергались нападениям ранее, страны, граничащие с Россией, страны, которые были объектами угроз со стороны России, также боятся России. Поэтому, я думаю, вполне логично, что вы испытываете страх, и этого нельзя игнорировать. В конце концов, так оно и есть», — сказала она.

Также на пресс-конференциях Каллас рассказала, что ЕС требует территориальный целостности Украины и привлечения России «к ответственности».

Кроме того, она подчеркнула, что в конфликте на Украине сначала нужно добиться прекращения огня, а уже затем — мирного соглашения.

16 ноября Каллас сообщила и о том, что в ближайшие дни будет представлен 22-й пакет антироссийских санкций.

Весной Каллас обвинила Россию в том, что за последние 100 лет она якобы «напала по меньшей мере на 19 стран, не считая африканские».

Ранее Каллас захотела украсть информацию о российских солдатах для введения санкций.