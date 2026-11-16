Лавров: переговоры с США по снятию раздражителей идут ни шатко ни валко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с США по снятию раздражителей идут «ни шатко ни валко». Его слова в интервью генеральному директору информационного агентства ТАСС Андрею Кондрашову приводятся на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, переговорный процесс идет туго, несмотря на то, что каждый раз при встрече с госсекретарем США Марко Рубио Лавров напоминает ему об этом.

«В этом же заинтересованы обе стороны: нормальное функционирование посольств, возможность ездить по стране не 25 миль от центра, а как-то более «цивилизованно», прямые рейсы, возвращение дипсобственности – объекты, арестованные еще Бараком Обамой (был у него такой «хлопок дверью» за две недели до выезда из Белого дома). Нет», — сказал Лавров.

В июне заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что диалог РФ и США по «взаимным раздражителям» находится в фазе некоторого застоя. По его словам, в 2025 году наблюдался «резвый старт» таких контактов, благодаря чему стороны смогли достигнуть «неплохих результатов». Однако позже появились «пробуксовки» и каждое новое продвижение вперед давалось ценой огромных усилий. По словам дипломата, каких-то результатов удавалось добиться только в мелочах.

Ранее постпред США при НАТО допустил новое соглашение с участием США, России и Китая.