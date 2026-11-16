Европа требует территориальный целостности Украины, предоставления Киеву права вступить в НАТО и ЕС, а также привлечения России «к ответственности». Об этом на пресс-конференции 16 ноября заявила глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас, сообщает пресс-служба ведомства.

«Европа предъявляет Москве четкие требования. Вот лишь некоторые из них: суверенитет, независимость, территориальная целостность Украины и ее право выбирать собственные союзы должны быть соблюдены», — отметила она.

По словам главы евродипломатии, ЕС не будет юридически признавать утраченные Киевом территории. Также Каллас сказала, что украинские дети должны быть возвращены в страну, Россия должна быть «привлечена к ответственности», а так называемые «саботаж и кибератаки» в Европе «должны прекратиться».

Кроме того, глава евродипломатии подчеркнула, что приоритетом должно быть сначала прекращение огня, а затем мирное соглашение. Также Каллас сказала, что ЕС нужно не создание новой архитектуры безопасности, а восстановление старой. Требования России в сфере безопасности она назвала «предлогом» для продолжения военных действий.

Также Каллас сообщила, что 22-й пакет антироссийских санкций будет представлен в ближайшие дни.

В феврале Каллас направляла странам ЕС ультимативный список требований к России, в котором были пункты о выводе войск из Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии и компенсации ущерба Украине и Европе.

Ранее Каллас выдвинула условие для мирных переговоров по Украине.