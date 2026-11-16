Трамп пошутил по поводу угрозы для журналистов в случае иранского удара по нему

Президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста о том, беспокоится ли он о возможном ударе иранских беспилотников лично по нему, в шутку ответил, что больше переживает за самих корреспондентов, поскольку в таком случае им тоже не жить. Слова главы государства передает Fox News.

«Я переживаю за вас (журналистов — прим. ред.), потому что, если они достанут меня, вам тоже конец», — сказал он на брифинге у Белого дома.

Израильская разведка «Моссад» предупредила ЦРУ, что Иран готовит покушение на президента США Дональда Трампа и других американских чиновников, пишет газета Israel Hayom. По данным издания, Тегеран может применить для этого беспилотники со взрывчаткой. Министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет уже переведены в охраняемые учреждения, а публичные выступления Трампа ограничены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране начали собирать деньги на ликвидацию Трампа.