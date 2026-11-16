Прекращение огня на Украине и мирное соглашение должны быть первостепенными задачами, затем можно обсуждать другие темы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приоритетом должно быть прекращение огня. Потом мирное соглашение. А затем мы можем обсуждать что-то другое», – заявила Каллас.

Она добавила, что Евросоюз нуждается не в новой архитектуре безопасности, а в восстановлении прежней.

До этого сообщалось, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в ходе саммита в Дублине утвердили группу переговорщиков для участия в экспертных контактах с Россией. По данным журналистов, в состав делегации войдут представители Совета ЕС, Еврокомиссии, Германии, Италии, Франции, Польши и Великобритании, которые участвовали в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

10 и 11 ноября 2026 года в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. Встреча длилась более четырех часов. На переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура безопасности Европы и большой обмен пленными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в Абу-Даби у российской делегации не было никаких контактов с представителями ЕС.

Ранее в ЕС возник раскол из-за решения фон дер Ляйен.