Каллас: 22-й пакет санкций ЕС против РФ будет представлен в ближайшие дни

В Европе в ближайшие дни будет представлен 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после заседания Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам, передает «Интерфакс».

«Сегодня министры призвали к визовым ограничениям и запрету российским спортсменам участвовать в спортивных событиях в Европейском союзе», — добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

16 ноября Евросоюз ввел очередную партию санкций, в их числе рестрикции против нескольких российских нефтеперерабатывающих заводов. Так, в санкционный перечень внесли ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», «Газпромнефть – Московский НПЗ», «Газпромнефть-Омский НПЗ», ООО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» и АО «ННК-Хабаровский Нефтеперерабатывающий Завод», ООО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ПАО «Саратовский НПЗ».

Также под санкции попал ООО «Балчуг-Петролеум», AO «Петербургский нефтяной терминал», ООО «ННК-Северная Нефть», ООО «ННК-Cахалинморнефтегаз», ООО «ННК-Ойл» и несколько других предприятий.

Кроме того, ЕС ввел санкции против 145 физических и юридических лиц, включая десятки российских банков и представителей СМИ.

Ранее ЕС заблокировал счета загадочной «пророссийской» хакерской группировки.