Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Еврейской автономной области (ЕАО) России Марией Костюк задал вопрос о числе евреев в регионе. Запись их разговора публикует пресс-служба главы белорусского лидера.

«Так а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» — спросил Лукашенко.

В ответ член делегации региона уточнил, что в ЕАО сейчас живет менее 1% этнических евреев.

До этого Александр Лукашенко предложил возобновить советскую систему, при которой республика снабжала российские регионы необходимыми товарами. Он отметил, что Белоруссия могла бы отвечать за Калининград, Петербург, Подмосковье и частично Москву. Лукашенко напомнил, что в советское время республика была «обязана произвести и поставить» продукты, которых не хватало в Ленинградской и Калининградской областях. В свою очередь Ленинград отправлял в Минск специалистов для помощи в развитии региона.

Ранее Лукашенко заявил о «двух-трех вопросах» к Путину.