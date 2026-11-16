Евросоюз не является самостоятельным центром силы, и его никто не считает сверхдержавой. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что Россия якобы не является «глобальной сверхдержавой», и ее место на переговорах с США и КНР должен занимать Евросоюз.

По словам Пушкова, заявление Сикорского является не только «очень амбициозным», но и «очень смешным». Он подчеркнул, что ЕС может считаться лишь экономическим центром силы, но «не военным и геополитическим тяжеловесом». Также сенатор напомнил, что ЕС — это союз государств, а не одна страна, и часто это объединение не способно говорить одним голосом.

«Евросоюз не является самостоятельным центром силы. В военном отношении ЕС полностью зависит от США. У него нет ни своей армии, ни своего флота, ни собственных ядерных сил. Европа — за исключением пары стран — также обделена природными ресурсами. <...> Cверхдержавой ЕС никто не считает. Ни в Москве, ни в Пекине, ни в Вашингтоне. Ни в Африке, ни в Азии, ни в Латинской Америке. Торговый и экономический партнер? Да. Европейская сверхдержава? Нет», — написал он.

Пушков убежден, что Варшава хотела бы «под общей крышей ЕС» присоединиться к переговорам сверхдержав, что помогло бы ей «тешить свой исторический комплекс несостоявшейся региональной сверхдержавы». Однако к этому «вряд ли к этому отнесутся всерьез в Пекине или Вашингтоне», уверен Пушков.

До этого представитель Еврокомиссии Пауло Пиньо сообщила, что европейцы готовы принять участие в переговорах по Украине. 16 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для участия Европы в переговорах потребуется многое сделать.

13 ноября глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что представители институтов ЕС, а также Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши вошли в состав европейской делегации на переговорах по Украине.

Ранее в парламенте Эстонии призвали вести переговоры по Украине без России.