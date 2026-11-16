Ушаков: для участия Европы в переговорах по Украине потребуется много сделать

Потребуется много всего сделать для того, чтобы Европа могла присоединиться к трехсторонним переговорам по урегулированию на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в частности для участия Европы должен пройти один или еще несколько раундов переговоров.

Ушаков добавил, что вопрос об участии европейских стран в диалоге встанет тогда, когда российская сторона получит четкий сигнал, чего они хотят и что конструктивного и содержательного могут предложить для успеха урегулирования конфликта.

До этого сообщалось, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в ходе саммита в Дублине утвердили группу переговорщиков для участия в экспертных контактах с Россией. По данным журналистов, в состав делегации войдут представители Совета ЕС, Еврокомиссии, Германии, Италии, Франции, Польши и Великобритании, которые участвовали в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

10 и 11 ноября 2026 года в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США. На них обсуждались гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура безопасности Европы и большой обмен пленными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в Абу-Даби у российской делегации не было никаких контактов с представителями ЕС.

Ранее в ЕС возник раскол из-за решения фон дер Ляйен.