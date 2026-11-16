Президент США Дональд Трамп полетит на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на подаренном Катаром самолете вместо действующего президентского борта Air Force One. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

«Президент Дональд Трамп, как ожидается, отправится в понедельник в Азию на подаренном Катаром самолете Air Force One», — говорится в публикации.

При этом, как отметили собеседники NBC, до сих пор остаются вопросы по поводу модернизации, которая была необходима после угроз со стороны Ирана. Именно они вынудили Трампа в июле вернуться домой из Турции на секретном военном самолете вместо своего борта.

По данным телеканала, самолет пока прошел только частичную модернизацию и косметический ремонт, хотя в Белом доме ранее говорили о необходимости более серьезных работ. Трамп еще в сентябре обещал масштабную модернизацию за 60 дней, но уже тогда летал на этом самолете в Ирландию, а в октябре — по США. Ожидается, что в понедельник он отправится на нем в Азию.

Ранее Белый дом запретил журналистам Politico доступ на борт самолета Трампа.