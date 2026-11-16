Украина получила транш на €1,7 млрд на оборонные нужды в рамках кредита на €90 млрд. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в своем Telegram-канале.

«Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды. С учетом этого транша Украина получила уже 14,6 млрд евро оборонного финансирования в рамках этого механизма», — отметил он.

Также Корецкий подчеркнул, что приоритетом для Киева сейчас является финансирование для Украины на 2027 год. Кроме того, он рассказал, что Киев работает с другими партнерами вне ЕС над покрытием бюджетных и оборонных потребностей Украины.

5 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине €4,36 млрд в рамках кредита на €90 млрд, которые пойдут в бюджет страны и на потребности ВСУ.

10 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на то, что к концу 2026 года Киев сможет заручиться долгосрочными финансовыми обязательствами со стороны западных партнеров.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский запросил у ЕС дополнительное финансирование, чтобы покрыть дефицит бюджета страны в €70 млрд. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готов покрыть примерно €46,7 млрд от заявленной суммы.

Ранее Зеленский договорился с фон дер Ляйен о чрезвычайной помощи для Украины.