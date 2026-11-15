Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер предложит завтра на заседании Совета ЕС по иностранным делам разбить переговорную повестку по Украине на четыре блока. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, решающим для делегации остается не состав, а содержание мандата. Майнль-Райзингер убеждена, что ЕС должен быть способен действовать и принимать решения, а также четко формулировать свои интересы.

Четыре блока, которые она предлагает, — это политика, безопасность, гуманитарная сфера и экономика.

Министр считает, что в политической части необходима координация внутри ЕС, поскольку «до сих пор было впечатление, что ее вообще нет». Она также призывает согласовывать действия с НАТО, ОБСЕ, «коалицией желающих» и Советом Европе. В экономике, по ее мнению, у ЕС есть значительные возможности, которые можно использовать и для давления, и для стимулов к прочному миру и восстановлению.

В пятницу на неформальном саммите в Дублине страны ЕС договорились расширить состав европейской делегации, которая планирует подключиться к переговорам по Украине в будущем.

Ранее в Европе не смогли прийти к согласию по диалогу с Россией.