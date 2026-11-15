Урегулирование российско-украинского конфликта будет связано с новой архитектурой безопасности в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет», — сказал Песков.

До этого газета The New York Times сообщила, что Россия хочет переустроить систему безопасности в Европе по образцу периода холодной войны.

В статье говорится, что такая система будет предполагать отход НАТО к границам 1997 года, отказ от военного расширения на восток и прекращение поддержки Украины. При этом Москва готова согласиться на вступление Украины в Евросоюз, если последняя не будет участвовать в общей оборонной политике альянса. По данным издания, РФ также хочет, чтобы Лондон и Париж отказались от возможности использовать свои ядерные арсеналы для защиты других европейских государств.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Европе не нужна новая система безопасности.