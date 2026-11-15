Лавров: линия РФ на переговорах будет выстроена так, чтобы достичь целей СВО

Российская линия на переговорах по урегулированию конфликта с Украиной будет выстроена так, чтобы достичь целей ее операции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись», — сказал он.

Глава МИД считает тупиковыми заявления представителей европейских стран о возможности перемирия до любых разговоров о безопасности в Европе.

До этого газета The New York Times сообщила, что Россия хочет переустроить систему безопасности в Европе по образцу периода холодной войны.

В статье говорится, что такая система будет предполагать отход НАТО к границам 1997 года, отказ от военного расширения на восток и прекращение поддержки Украины. При этом Москва готова согласиться на вступление Украины в Евросоюз, если последняя не будет участвовать в общей оборонной политике альянса. По данным издания, РФ также хочет, чтобы Лондон и Париж отказались от возможности использовать свои ядерные арсеналы для защиты других европейских государств.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Европе не нужна новая система безопасности.