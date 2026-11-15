Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вводит людей в заблуждение заявлениями о том, что Германия получила место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замруководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в соцсети Х.

«Какой же это позор! Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чем он умалчивает?» — задался вопросом политик.

Он объяснил, что по сути речь идет лишь о месте Германии за столом, где будет обсуждаться дальнейшее финансирование украинского конфликта. Фронмайер обвинил Мерца в том, что пока «немцы беднеют», он тратит их деньги на финансирование чужих войн.

До этого Мерц захотел, чтобы Европу на мирных переговорах по Украине представляли сразу пять стран: Германия, Франция, Британия, Италия и Польша. По его словам, уже действует формат евротройки, куда входят Германия, Британия и Франция. В то же время эти страны частично работают и в более широком формате пяти государств, заметил канцлер.

Глава немецкого правительства также оговорился, что окончательно решение о представительстве Европы на переговорах не принято.

Ранее бывший премьер Украины возмутился из-за «наглого» поступка Мерца.