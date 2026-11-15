Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут успешными, только если интересы России будут учтены. Об этом заявил ТАСС народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.
«Я знаю одно: если в полной мере не будут учтены интересы нашей страны, то никакие переговоры и никакой мир существовать не будет», — подчеркнул Михалков.
По словам режиссера, все это время западные лидеры «лицемерно давали какую-то надежду», которая «освещала путь». Но, как выяснилось, «это была ложь» для того, чтобы подготовиться воевать с Россией, отметил Михалков.
«Я думаю и очень надеюсь, этот номер больше не пройдет», — подытожил он.
До этого Никита Михалков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине нужна для того, чтобы народ России «очнулся» и смог разобраться в настоящих ценностях. Режиссер считает, что СВО должна стать основой для национального самосознания и внутреннего единства общества. Однако сейчас, по его словам, одна часть страны воюет, а другая предпочитает не замечать этого.
Ранее Михалков заявил, что на СВО Россия воюет с бесовщиной.