Михалков: переговоры по Украине будут успешными, только если интересы РФ учтут

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут успешными, только если интересы России будут учтены. Об этом заявил ТАСС народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

«Я знаю одно: если в полной мере не будут учтены интересы нашей страны, то никакие переговоры и никакой мир существовать не будет», — подчеркнул Михалков.

По словам режиссера, все это время западные лидеры «лицемерно давали какую-то надежду», которая «освещала путь». Но, как выяснилось, «это была ложь» для того, чтобы подготовиться воевать с Россией, отметил Михалков.

«Я думаю и очень надеюсь, этот номер больше не пройдет», — подытожил он.

До этого Никита Михалков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине нужна для того, чтобы народ России «очнулся» и смог разобраться в настоящих ценностях. Режиссер считает, что СВО должна стать основой для национального самосознания и внутреннего единства общества. Однако сейчас, по его словам, одна часть страны воюет, а другая предпочитает не замечать этого.

Ранее Михалков заявил, что на СВО Россия воюет с бесовщиной.