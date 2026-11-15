Бывший президент США Джо Байден вспомнил отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским и назвал его «упрямым» и «неблагодарным». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В новых мемуарах «Promise Me, America» бывший президент рассказывает о своих четырех годах в Белом доме: о законодательной программе и реакции на COVID-19, о внешнеполитических решениях в отношении Афганистана, Украины и Израиля, а также о решении баллотироваться на переизбрание в 2024 году — и в конечном итоге снять свою кандидатуру с выборов.

Байден дал двойственную оценку Зеленскому, отметив его сильные стороны как военного лидера, но раскритиковав манеру поведения на закрытых переговорах.

Экс-президент США охарактеризовал украинского коллегу как капризного и упрямого собеседника, а также подчеркнул, что тот был не столь благодарен за помощь, как ожидали в Вашингтоне.

В феврале президент Украины заявил, что Байден предлагал ему покинуть страну сразу после начала российско-украинского конфликта.

Ранее Байден рассказал, как болезнь сказывается на работе над мемуарами.