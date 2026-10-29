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Политика

Ушаков оценил требование премьера Норвегии к СМИ исправить статью о беседе с Путиным

Ушаков: Стёре прав, что потребовал от FT исправить статью о беседе с Путиным
Алексей Даничев/РИА Новости

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре абсолютно прав, что потребовал от Financial Times исправить статью о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил RT помощник президента России Юрий Ушаков.

«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация. Вернее, не информация — дезинформация», — сказал Ушаков.

Норвегия и Финляндия попросили британскую газету Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре Путина с лидерами двух стран. Поводом стало утверждение, что президент России якобы посвятил большую часть переговоров «средневековой славянской истории». Стёре назвал эту информацию недостоверной, однако FT отказалась вносить изменения.

Переговоры состоялись 27 октября. Они касались перспектив мирного урегулирования на Украине. Как отмечается в пресс-релизе европейцев, цель звонка — «передача президенту Путину послания относительно будущих переговоров, направленных на прекращение конфликта». Звонок был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе предреклии раскол после звонка Стубба и Стёре Путину.

 
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