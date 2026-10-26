Медведев: Россия развивается, несмотря на более чем 30 тысяч санкций Запада

Страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средства давления против государств мирного большинства. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в отношении России было введено более 30 тыс. незаконных односторонних ограничительных мер. Медведев подчеркнул, что РФ не сломить санкциями, поскольку экономический потенциал страны «огромный».

«Россия как стояла, так и стоит, и развивается даже под давлением этих 30 тыс. мер, но само по себе это весьма показательно», — сказал политик на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страна сталкивалась с давлением со стороны Запада еще до «Русской весны» в 2014 году и после. Однако в последние годы западные страны, по словам главы государства, запустили «русофобскую машину» на полный ход и ставят мировые рекорды по числу санкций и их бесполезности. Путин подчеркнул, что эти ограничительные меры прежде всего наносят вред самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских стран.

Ранее Полянский заявил, что ЕС сквозь зубы признает, что санкции не смогли сломить экономику РФ.