Медведев обратил внимание на активное распространение фейков о России

Медведев заявил о множестве фейковых новостей о России и других странах

В адрес России сейчас активно распространяют фейки. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», трансляция велась на сайте «Единой России».

«Фейкньюз распространяются постоянно и о нашем государстве. Примеры можно множить», — сказал политик.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается и повсеместное искажение исторических фактов, в частности факты колониального периода, события Второй мировой войны, а также распространяется ложная информация о странах мирового большинства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что фейки о помощи российских дипломатов группе «Рыбарь», появившиеся в блогосфере, распространялись по методичке ресурсов, признанных в РФ иноагентами. Она добавила, что публикуемые материалы становятся все более примитивными, а их тексты зачастую практически полностью совпадают — их «просто лениво клепают «копипасту».

Ранее в посольстве РФ заявили о распространении польскими СМИ фейков о ситуации в Алешках.