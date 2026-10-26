Названы причины, почему выборы в Израиле станут важнейшими за всю историю страны

Би-би-си: предстоящие в Израиле выборы станут важнейшими в его истории

Выборы в Израиле 27 октября станут важнейшими за всю историю страны, поскольку решают не только вопрос о власти, но и то, каким будет само государство. Об этом пишет Би-би-си в материале о расколе в израильском обществе.

Последние опросы показывают почти равный расклад сил между правящей коалицией и главным оппозиционным блоком. Около полумиллиона израильтян будут голосовать впервые, еще примерно 70 тысяч человек, по данным издания, специально прилетели из-за границы. Менее 10% избирателей пока не определились с выбором, но большинство заявили, что уже твердо решили, за кого голосовать.

Главный соперник Биньямина Нетаньяху — бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот. Его центристская партия «Яшар» регулярно опережала правящую политсилу «Ликуд» в опросах. В субботу вечером в Тель-Авиве собрались тысячи сторонников оппозиции с требованием смены правительства.

«Эти выборы касаются многого», — приводит Би-би-си слова Айзенкота.

По его мнению, речь идет о безопасности, экономике и образовании, но прежде всего — об идентичности израильского государства.

Нетаньяху, в свою очередь, строит кампанию вокруг безопасности с лозунгом «Никакой капитуляции» и пытается представить своих соперников чересчур мягкотелыми, отмечается в статье.

Ранее Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного удара за два дня до выборов.