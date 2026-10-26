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Политика

Политолог: ЕС будет подталкивать Сербию к антироссийской политике

Политолог Межевич: оппозиция в Сербии не сможет противостоять давлению ЕС
Marko Djurica/Reuters

Победивший на парламентских выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» вряд ли сможет противостоять давлению со стороны Европейского союза (ЕС), поэтому в ближайшие два года рискует скатиться в антироссийский курс. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

«Думаю, ЕС попытается вынудить сербскую сторону перейти к более антироссийской повестке, в том числе и в плане санкций. И «Студенческий список» не сможет отказать», — считает эксперт.

Он допустил, что оппозиционные лидеры не до конца понимают, как работает большая политика. По его словам, экс-президент Сербии Александр Вучич был квалифицированным руководителем, особенно, если речь идет о балансе между интересами разных глобальных сил. Политолог не уверен, что нынешние «триуфаторы» смогут придерживаться аналогичной многовекторности.

Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах, прошедших 25 октября. По его словам, «Студенческий список» получит от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как у его партии будет около 105 мандатов. Он предупредил, что после победы оппозиции Сербия в ближайшее время присоединится к санкциям против России.

Политик подал в отставку в конце сентября на фоне продолжающихся массовых «студенческих протестов», длившихся на протяжении последнего года. Он оставался у власти последние 12 лет.

Ранее в Госдуме рассказали о давлении Евросоюза на Вучича в ходе выборов.

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