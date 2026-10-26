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Политика

На Украине призвали не надеяться на выборы в конгресс США

Экс-посол Елисеев: ситуация для Украины не изменится после выборов в конгресс
Cayla Labgold-Carroll/Shutterstock/FOTODOM

Киеву не нужно надеяться на то, что после ноябрьских выборов в американский конгресс ситуация в отношениях США и Украины поменяется. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил бывший заместитель главы администрации президента Украины и экс-представитель (посол) Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

«Раздаются мысли: «Давайте дождемся 3 ноября». Мол, после промежуточных выборов в Конгресс ситуация может поменяться. Это блеф. Если в результате выборов в Конгрессе получат определенное преимущество демократы, то, как некоторые эксперты говорят, Трамп станет хромой уткой, тогда ситуация может поменяться. Это опасное мнение. Ситуация не поменяется. Трамп останется. Более того, он будет продолжать руководство внешней политикой», — отметил он.

По словам Елисеева, Трампу «действительно не удастся удержать доминацию и в Палате представителей, и в Сенате». Однако это, считает он, «объективная реальность» для внутренней политики США, и даже в случае, если демократы получат большинство в обеих палатах конгресса, «Трамп будет активнее заниматься внешней политикой».

25 октября агентство Reuters написало о том, что победа Демократической партии США на выборах в конгресс позволит ей одобрить новый пакет помощи Украине. Также агентство отметило, что в случае победы на выборах демократы смогут ограничить внешнюю политику Трампа.

До этого издание Politico сообщило, что европейские чиновники смирились с тем, что победа демократов на выборах в американский конгресс не спасет Украину от смены курса Трампа.

В октябре Трамп допустил, что демократы могут вынести ему импичмент, если республиканцы проиграют выборы в конгресс.

Ранее конгрессвумен рассказала, какие возможности откроются США после урегулирования на Украине.

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