Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире Fox News призвала президента Украины использовать свои старые связи в Москве ради заключения мирного соглашения.

Она призвала Зеленского встретиться «лицом к лицу» с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мендель, давние деловые и политические связи Зеленского могли бы помочь ему в заключении мирной сделки. Бывший пресс-секретарь напомнила, что, будучи комиком, действующий украинский лидер заработал свои первые «миллионы» в России и у него якобы есть связи с российской элитой.

«Когда Зеленский был артистом, он часто выступал в Москве. <…> В Москве он действительно профессионально вырос и заработал свои первые миллионы, а сегодня делает вид, что у него нет с ними ничего общего», — сказала Мендель.

По ее словам, Зеленскому «нужно поехать в Москву и договориться о приемлемых компромиссах». Президенту Украины следует перестать играть в «в свои максималистские игры и изображать из себя благородного актера», считает Мендель.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля также подчеркивал, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, и российская сторона предоставит ему необходимые гарантии безопасности.

Ранее Зеленский дерзко и с матом ответил на вопрос о визите в Москву.