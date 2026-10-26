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Политика

На Украине продлят военное положение и мобилизацию на 90 дней

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что военное положение и мобилизация будут действовать в стране до 29 января 2027 года.

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране внес на рассмотрение Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский. Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что население Украины «дошло до точки кипения» из-за мобилизации и готово буквально линчевать военкомов. Он отметил, что люди не видят правовой реакции на действия ТЦК, в связи с чем берут на себя ответственность и пытаются противодействовать происходящему. Лубинец подчеркнул, что это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем.

По словам омбудсмена, примерно в 10% случаев мобилизация в стране проиходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.

Ранее спикер Рады предложил загонять украинцев на фронт палками.

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