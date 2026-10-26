В Госдуме заявили, что после СВО у Украины вообще не будет армии

Демилитаризация Украины предполагает, что страна полностью лишится армии. Вооруженные силы в 800 тыс. человек, которые по итогам СВО хочет сохранить украинский лидер Владимир Зеленский, невозможно будет прокормить нынешней Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

«Украина должна быть полностью демилитаризирована, а значит, армии у нее не будет вовсе. Восемьсот тысяч - огромное количество, которое страна, если, конечно, все еще останется это государственное образование, даже прокормить будет не в состоянии. Сейчас это делают западные спонсоры, но и так платить денежное довольствие солдатам ВСУ в последнее время нечем. Кроме того, такие гигантские вооруженные силы при небольшой территории - явный признак агрессивных настроений и ожидания экспансии. Нам такое у границ совершенно не нужно. Кроме того, должен быть наложен запрет и на иностранные оружейные поставки. Только тогда можно будет говорить, что Украина больше не представляет для нас опасности», — сказал парламентарий.

Зеленский в интервью TCH заявил о намерении сохранить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных для обеспечения безопасности государства.

Ранее на Украине нашли источник новой «живой силы» для ВСУ.