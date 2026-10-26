Эксперт указал на попытку Маска снять с себя ответственность за использование ВСУ Starlink

Политический обозреватель Андрей Пинчук в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского бизнесмена Илона Маска о неправомерном использовании Украиной спутниковой системы Starlink в военных целях.

Эксперт расценил эти слова, как попытку миллиардера дистанцироваться от военного применения технологии, которое давно не было секретом. Он подчеркнул, что руководство SpaceX, обеспечивая на протяжении нескольких лет связь для Киева, не могло не понимать, для каких задач используется система.

«Когда SpaceX выключала Starlink вблизи Крыма — о чем заявил сам Маск, — компания четко демонстрировала, что знает, где и для каких операций используются терминалы. Нельзя утверждать «я не знал», если до этого ты лично принимал решения об ограничении — и наоборот, об активации — связи в конкретных военных зонах», — отметил Пинчук.

Такая риторика, по его мнению, выглядит как попытка снять с себя ответственность.

23 октября издание Economist со ссылкой на источники сообщило, что Маск распорядился ограничить работу военного пакета Starlink под названием Starshield для того, чтобы наказать Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Затем в соцсети X предприниматель написал, что Украина использовала гражданский Starlink для нанесения ударов по России, и поэтому Киев нарушил условия использования системы. По словам Маска, «эта лазейка была закрыта на прошлой неделе».

Ранее эксперт рассказал о последствиях для ВСУ из-за нарушений использования Starlink.