В СМИ считают, что Москва может выдвинуть требования к НАТО на переговорах по Украине

Российская сторона на переговорах по Украине может поднять вопрос о возвращении военного присутствия Североатлантического альянса в Европе к уровню 1997 года — до начала его расширения на восток. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, Москва намерена использовать это требование как инструмент для получения уступок по НАТО в рамках нового раунда переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби.

Авторы добавили, что помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул необходимость привлечения европейских стран к диалогу, поскольку их участие может иметь решающее значение для достижения договоренностей. В случае реализации этого сценария речь может пойти о выводе войск альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все перечисленные государства имеют общую границу с Россией.

При этом Ушаков охарактеризовал предстоящую встречу как «пробный шаг», не ожидая от нее значительного прогресса. Параллельно европейские и украинские чиновники заявляют о готовности обсуждать в Абу-Даби более широкий контекст послевоенной системы безопасности в Европе.

На этой неделе российский лидер провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Во время беседы он выразил готовность возобновить трехсторонние переговоры в формате Москва — Вашингтон — Киев. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что консультации могут пройти в Абу-Даби в первой половине ноября.

Ранее СМИ перечислили возможные положения мирного плана США по Украине.