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Политика

В Словакии выступили против использования замороженных активов России

Гашпар: Словакия не приемлет финансирование ВСУ за счет замороженных активов РФ
Yves Herman/Reuters

Словакия считает недопустимым использование замороженных активов России для финансирования нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, в вопросе с российскими активами Братислава подчеркивает необходимость тщательной правовой оценки, осмотрительности и учета долгосрочных последствий принимаемых решений.

Гашмар напомнил, что в ноябре прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с предложением об изъятии замороженных активов РФ и их использовании для финансирования военных нужд Украины.

Такой подход на конфронтацию и конфискацию является неприемлемым, подчеркнул вице-спикер.

15 октября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что ЕС необходимо вернуться к предметной дискуссии об использовании российских замороженных активов, а не только процентов от их хранения.

Тогда же глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что ряд стран Евросоюза предлагают изъять российские замороженные активы, однако у объединения пока нет плана реализации этого шага.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что ЕС придется вернуться к теме активов России.

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