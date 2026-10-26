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Политика

В России оценили шансы Орбана стать генсеком ООН: «Уникальная личность»

Политолог Кошкин указал на большие шансы Орбана занять пост генсека ООН
Jonathan Ernst/Reuters

У бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана есть большие шансы занять пост генерального секретаря ООН, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с News.ru.

Он допустил, что Россия и Китай, совместно с США, поддержат его кандидатуру. В такой ситуации «вполне возможно», что Орбан займет должность, подчеркнул эксперт. Кроме того, указал политолог, в Совбезе ООН пять постоянных членов в лице России, Китая, США, Британии и Франции, и последние две страны ввиду меньшинства ничего не смогут сделать с этим решением.

«Экс-премьер Венгрии — очень деятельный человек, уникальная личность. Сейчас у Виктора Орбана есть все шансы стать генеральным секретарем ООН. Мы можем стать современниками возможных преобразований, которые будут двигать организацию к тому, чтобы она могла более фундаментально зарекомендовать себя как площадка для урегулирования конфликтов и стабилизации мира», — заявил Кошкин.

До этого The Wall Street Journal писал, что Вашингтон хочет участия Орбана в гонке за пост генсека и считает, что он смог бы заручиться поддержкой РФ и КНР. В Госдепартаменте США полагают, что за экс-премьера Венгрии проголосуют 10 из 15 членов Совета Безопасности ООН. Вопрос заключается в том, воспользуются ли Великобритания и Франция имеющимся у них правом вето.

Ранее в Венгрии задержали бывшего соратника Орбана.

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