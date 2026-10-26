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Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского об обмене территорий с Путиным

Песков допустил обсуждение вопроса территорий на мирных переговорах по Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Вопрос обмена территориями может быть поднят в ходе переговоров о мирном урегулировании конфликта. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать тему территорий исключительно с президентом России Владимиром Путиным.

«Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования. Предстоит очень серьезный разговор из огромного количества деталей», — отметил он в беседе с журналистами.

При этом Песков добавил, что обсуждать детали в публичном ключе Кремль не намерен, так как это может навредить «потенциальному будущему мирному процессу».

Накануне Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос обмена территориями в рамках мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, США уже давно поднимают тему обмена территориями. Он отметил, что Киев не намерен менять территории, однако готов обсуждать этот вопрос на уровне лидеров государств. Остальные вопросы, по его словам, могут рассматриваться техническими группами.

Ранее в Госдуме ответили Зеленскому на заявление о территориях и беседе с Путиным.

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