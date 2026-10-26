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Политика

В МИД РФ охарактеризовали обвинения США против Рауля Кастро

Захарова назвала ничтожными обвинения США против Кастро
Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сочла ничтожными обвинения, выдвинутые США против исторического лидера Кубы Рауля Кастро. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Журналисты в связи с последними событиями попросили дипломата рассказать подробности о принятии в 1996 году резолюции Совета Безопасности ООН 1067. Захарова обратила внимание, что документ начали разрабатывать после «известного инцидента», произошедшего 24 февраля 1996 года — тогда кубинские истребители сбили два легких самолета американской правозащитной организации Brothers to the Rescue, вследствие чего не стало четырех человек. США именно на основе этой трагедии выдвинули обвинения против Кастро.

По словам представителя МИД, самую активную роль в состоявшихся после инцидента консультациях играли постоянные представители Москвы и Вашингтона при ООН Сергей Лавров и Мадлен Олбрайт. Стороны смогли согласовать текст заявления, в котором не было никаких обвинений в адрес отдельных личностей и не содержалось призывов к привлечению кого-либо к ответственности.

«В дальнейшем предложенный в заявлении подход был заложен в основу упомянутой резолюции СБ ООН», — подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что это де-факто означало согласие всех членов Совбеза с тем, что инцидент был исчерпан. В связи с этим нынешние претензии США к историческому лидеру Кубы являются ничтожными с правовой точки зрения, сказала дипломат.

19 октября судья американского штата Флорида выдал ордер на арест Кастро. Комментируя ситуацию, политолог Малек Дудаков заявил, что выдача ордера укладывается в общий тренд попыток США оказать давление на островное государство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вашингтон ввел санкции против внука Рауля Кастро.

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