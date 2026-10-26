«Свергнут Майданом»: в Госдуме подвели итоги правления экс-президента Сербии Вучича

Победившая в Сербии партия «Студенческий список» намерена ввести против России санкции, заявил экс-президент Александр Вучич, — его коалиция проиграла на выборах оппозиции. Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой. Ru» заявил, что Вучич «был свергнул Майданом». Отношения между Москвой и Белградом при новой власти могут ухудшиться, считает он.

«Вучич, конечно, всегда пытался усидеть на двух стульях, но в целом политику вел весьма нейтральную — что России, конечно, было на руку. Санкций против нас Сербия не вводила, публично Украину не поддерживала. Именно так, пророссийски, кстати, настроена и большая часть населения страны. Вучич, по сути, свергнут сербским Майданом, ушел под его давлением, хотел переизбраться, но не вышло. Взамен приходит как раз проевропейская «Студенческая партия», которая и была организатором беспорядков в стране, очевидно, что делала это на деньги из ЕС», — сказал депутат.

Конструктивного диалога с новыми сербскими властями ждать не стоит, уверен Журавлев.

«Я не зря употребляю слово — Майдан, потому что вся ситуация до боли напоминает Украину 2014 года. К власти пришли воспитанные евроглобалистами крикуны и неумехи, и ждать от них адекватных шагов нельзя. Возможно, как предрекает Вучич, введут антироссийские санкции, а то и вовсе сербские войска отправят воевать на стороне ВСУ. Только тогда, конечно, рискуют получить внутри Украины пятую колонну, формально подчиняющуюся Киеву, а в реальности симпатизирующую Москве», — заключил он.

Экс-президент Сербии Александар Вучич признал поражение Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах, прошедших 25 октября. По его словам, победу одержал оппозиционный «Студенческий список», который получит от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как у его партии будет около 105 мандатов. Он предупредил, что после победы оппозиции Сербия в ближайшее время присоединится к санкциям против России.

Вучич подал в отставку в конце сентября на фоне продолжающихся массовых «студенческих протестов», длившихся на протяжении последнего года. Он оставался у власти последние 12 лет. Экс-президент допустил, что новые власти введут санкции против Москвы. Как пишут СМИ, местные жители вышли на улицы и всю ночь праздновали победу оппозиции.

Ранее Вучич допустил введение санкций против России.