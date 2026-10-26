Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Политика

В Кремле оценили итоги выборов в Бразилии

Песков: Лула да Силва очень много делает для развития двухсторонних отношений
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва очень много делает для развития двухсторонних отношений. Так пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Бразилии выборы.

«Мы приветствуем победы господина Лула. Он очень много делает не только для развития двухсторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС, и других организаций сотрудничества с Россией на международной на международной арене. Мы надеемся, что все эти процессы получат свое продолжение в будущем», — сказал представитель Кремля.

Согласно итогам подсчета 99,99% протоколов, Лула да Силва по итогам второго тура переизбран на пост президента Бразилии с результатом 51,79% голосов. Его соперник — 45-летний сенатор и сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару — получил 48,21% голосов избирателей.

Выступая с победной речью, Лула да Силва заявил, что Бразилия продолжит проводить независимую внешнюю политику. По его словам, страна не согласна быть чьим-либо «задним двором» и будет говорить «на равных со всеми» государствами, включая США.

Ранее результаты выборов в Бразилии назвали победой Путина.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!