В Кремле оценили итоги выборов в Бразилии

Песков: Лула да Силва очень много делает для развития двухсторонних отношений

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва очень много делает для развития двухсторонних отношений. Так пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в Бразилии выборы.

«Мы приветствуем победы господина Лула. Он очень много делает не только для развития двухсторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС, и других организаций сотрудничества с Россией на международной на международной арене. Мы надеемся, что все эти процессы получат свое продолжение в будущем», — сказал представитель Кремля.

Согласно итогам подсчета 99,99% протоколов, Лула да Силва по итогам второго тура переизбран на пост президента Бразилии с результатом 51,79% голосов. Его соперник — 45-летний сенатор и сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару — получил 48,21% голосов избирателей.

Выступая с победной речью, Лула да Силва заявил, что Бразилия продолжит проводить независимую внешнюю политику. По его словам, страна не согласна быть чьим-либо «задним двором» и будет говорить «на равных со всеми» государствами, включая США.

Ранее результаты выборов в Бразилии назвали победой Путина.