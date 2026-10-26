«Танго танцуют вдвоем»: в Кремле поделились ожиданиями после победы оппозиции в Сербии

В Кремле надеются, что даже после поражения возглавляемой экс-президентом Сербии Александаром Вучичем коалиции на состоявшихся вчера выборах отношения между Москвой и Белградом продолжат конструктивно развиваться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге.

По его словам, Россия «констатирует» итоги сербских парламентских выборов и высоко ценит вклад Вучича в развитие двусторонних отношений.

Песков напомнил, что экс-президент Сербии не собирается покидать «политическую арену». Он выразил надежду на то, что даже после перехода его партии в статус оппозиционной политической силы Вучич продолжит вносить вклад в развитие российско-сербских отношений, а новая власть тоже будет настроена конструктивно действовать в этом направлении.

«Сотрудничество с Россией в интересах Сербии, потому что это, это приносит выгоду Сербии. Это выгодно Сербии. Прежде всего, мы же, в свою очередь, намерены и дальше всемерно способствовать развитию наших отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем», — добавил представитель Кремля.

При этом сам Вучич после выборов спрогнозировал, что после смены власти Сербия сменит политический курс, переориентируется на евроинтеграцию и с высокой степенью вероятности присоединится к санкциям против России.

Выборы в скупщину (парламент) Сербии состоялись 25 октября, Александар Вучич признал свое поражение в них. По его словам, победу одержал оппозиционный «Студенческий список», который получит от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как у СНС будет около 105 мандатов. По данным избиркома, «Студенческий список» набирает 51,20% голосов, коалиция Вучича — 40,16%. Вучич предупредил, что после победы оппозиции Сербия в ближайшее время присоединится к санкциям против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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