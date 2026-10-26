Путин направил телеграмму переизбранному президенту Бразилии

Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента Бразилии

Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост президента Бразилии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления», — говорится в тексте.

Путин отметил, что итоги голосования в полной мере подтвердили признание гражданами Бразилии лидерских качеств Лулу да Силвы, а также поддержку проводимого им курса на развитие страны и защиту ее суверенитета. Также российский лидер отметил вклад Лулу да Силвы в упрочнение стратегического партнерства между Бразилией и РФ. По словам президента России, между странами будет продолжена совместная работа по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

В заключении Путин пожелал бразильскому коллеге доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Согласно итогам подсчета 99,99% протоколов, Лула да Силва переизбран на пост президента Бразилии с результатом 51,79% голосов. Его основной соперник — 45-летний сенатор и сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару — получил 48,21% голосов избирателей.

Выступая с победной речью, Лула да Силва заявил, что Бразилия продолжит проводить независимую внешнюю политику. По его словам, страна не согласна быть чьим-либо «задним двором» и будет говорить «на равных со всеми» государствами, включая США.

Ранее результаты выборов в Бразилии назвали победой Путина.