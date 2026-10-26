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Политика

Российский генерал сравнил атаку ВСУ на Воронеж с действиями гитлеровцев

Генерал Михайлов: удары ВСУ по Воронежу сравнимы с действиями гитлеровцев
Evgeniy Maloletka/AP

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области напоминают действия Третьего рейха. Об этом заявил руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

«Бить по мирным городам, женщинам и детям для них (украинских властей — прим.ред.) не исключение, а норма. Такая же норма была у лидеров Третьего рейха — уничтожать и сжигать в печах, а они (ВСУ — прим.ред.) жгут ракетами и БПЛА в квартирах, детских садах и школах. И чем хуже положение на фронте, тем более жестокие формы они выбирают», — сказал он.

Утром 26 октября сообщалось, что в Воронеже звуки, похожие на взрывы, разбудили жителей города. Как писал местный портал Voronezh1.ru, в 05:44 мск в регионе объявили ракетную опасность, а спустя шесть минут взрывы пошли один за другим. Жители города сообщили, что кроме взрывов слышали звуки пролета беспилотников, а от ударов тряслись дома.

Некоторые горожане также утверждали, что укрытия в домах в момент атаки были недоступны.

Позже глава региона Александр Гусев рассказал, что в результате атаки ВСУ два человека погибли, еще 17 получили ранения. В числе пострадавших — один ребенок. По словам губернатора, значительная часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находилась в поезде АнапаМосква, на который упали обломки БПЛА.

Ранее были названы места запуска БПЛА, упавших на поезд в Воронежской области.

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