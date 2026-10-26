Песков заявил, что режим прекращения огня может распространиться за пределы Алешек

Песков: перемирие может распространиться за пределы Алешек в гуманитарных целях

Режим прекращения огня в Алешках Херсонской области может рассспространиться на другие населенные пункты в гуманитарных целях. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В гуманитарных целях абсолютно может, тем более когда речь идет о не посредственном, очень позитивном, позитивном, координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Мелании Трамп», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит эти усилия. По его словам, это может стать прецедентом. Он также выразил надежду на то, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков и супруги президента США.

23 октября в Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирных жителей по специально выделенному безопасному коридору.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что «режим тишины» начнет действовать 27 октября. В Киеве также подтвердили достижение договоренностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что срок действия прекращения огня еще не определен.

Ранее украинский омбудсмен заявил, что режим прекращения огня распространится за пределы Алешек.